Андрей Разборов, министр экономического развития области прокомментировал обозначенные в обращении президента РФ Владимира Путина меры по поддержке малого предпринимательства.

— В прошлом году от пандемии коронавирусной инфекции пострадали все отрасли экономики. И быстрое восстановление зависит, в том числе и от адресной поддержки малого и среднего бизнеса. Президентом было дано важное распоряжение правительству РФ о разработке новых мер, способствующих укреплению позиций российского бизнеса. Еще раз подчеркну, эти меры чрезвычайно необходимы и своевременны, так как позволят восстановить и развить бизнес, и улучшат состояние рынка труда в целом.

Был сделан акцент, что необходимо предусмотреть меры поддержки молодежи в каждом нацпроекте. Это, безусловно, поможет молодым предпринимателям, — обозначил чиновник.

Он добавил, что рассчитывает на дополнение и расширение поддержки, предоставляемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». И станет возможным предоставление новых налоговых послаблений и субсидии для молодых предпринимателей.