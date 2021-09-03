Сегодня, 3 сентября, по результатам собрания депутатов, главой Вольского района избран Андрей Татаринов. Об этом сообщает министерство территориальных образований Саратовской области.

На заседании присутствовали: министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной думы Алексей Наумов, Владимир Агафонов, Регина Юдина.

Предыдущий глава района Виталий Матвеев подал в отставку 6 августа. Новый глава принял присягу и приступил к выполнению обязанностей.

Напомним, накануне Андрей Татаринов покинул пост главы ЗАТО Шиханы.