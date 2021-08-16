Для «Единой России» непринципиальна позиция в бюллетене на выборах в Госдуму, потому что избиратели голосуют за программу, с которой партия идет на выборы, и за ее предложения по развитию страны. А также за три базовых принципа – это защита, забота и благополучие граждан, заявил по итогам жеребьевки секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе, — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» заинтересована в чистой и честной победе.

— Безусловно мы довольны сегодняшней жеребьевкой. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает «Единую Россию» от других политических партий, — подчеркнул секретарь Генсовета. Большое число партий в избирательном списке – свидетельство того, что у граждан есть выбор, считает Андрей Турчак. Он напомнил также, что в этом году «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

— Все они прошли проверку. Мы рассчитываем, что партия безупречно проведет избирательную кампанию и непосредственно три дня голосования 17-19 сентября, – заключил Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков отметил, что для партии в первую очередь важна работа с людьми, важно умение слышать народ.

— Не верю в магию цифр, верю в людей. Для людей важен результат и польза, которою приносит деятельность политической партии для страны. Партия «Единая Россия» идет на выборы с программой реальных дел, которую формировали с учётом мнения тысяч людей. От жителей нашей области в программу партии поступило более 93 тысяч предложений. Она стала по настоящему Народной, — подчеркнул Панков.

Напомним, процедура жеребьевки прошла 16 августа в Центризбиркоме. Шарик с номером партии в избирательном бюллетене из лототрона в ЦИК достал Андрей Турчак. В жеребьевке приняли участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Они назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года и будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее на площадке Центризбиркома девять политических сил подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы».