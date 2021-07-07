Сегодня в Саратове депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев и мэр Михаил Исаев осмотрели несколько улиц в Заводском районе. Адреса были выбраны неслучайно — на основе наиболее частых жалоб по состоянию дорог, поступивших в соцсети Воробьева.

Сначала мэр с депутатом побывали на улице Ростовской. Они прошлись по ней до 7-й Нагорной и спустились на Огородную. Дорога на Ростовской разбита, на обочине стоят заброшенные гаражи, которые мешают проехать пожарным машинам и «скорой помощи». Аналогичная ситуация и на улице Травяной, которая также пересекается с Ростовской. На это обратил внимание Исаева Воробьев.

Глава города согласился с доводами депутата и заявил, что дороги и тротуары и по Ростовской, и по Травяной будут отремонтированы уже в этом году.

— По обоим улицам всего предстоит проложить порядка километра нового асфальта. С гаражами будем разбираться, насколько обоснованно они тут стоят. Если незаконно, то надо сносить, — заявил Исаев.

— Сегодня мы в очередной раз осмотрели разбитые улицы. Они не ремонтировались примерно лет 20 уже. Как вы знаете, решением президента Владимира Путина на ремонт дорог дополнительно выделено 30 миллиардов рублей. Из них, благодаря усилиям председателя госдумы Вячеслава Володина, в Саратовскую область уже перечислен один миллиарда рублей, из которых на Саратов будет направлено 600 миллионов.

В Заводском районе мы вместе с Михаилом Исаевым составляем дорожную карту ремонта — с учетом мнения заводчан. Спасибо мэру, что откликнулся. Улицы будут отремонтированы уже в этом году — договоренность с городом достигнута. Вместе с местными жителями мы проконтролируем, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.

Аналогично и по тротуарам, которых в Заводском районе очень мало. В этом году в приоритете пешеходные зоны около соцобъектов. Наш район — Заводской, должен стать по-настоящему удобным для передвижения, включая частный сектор и присоединенные территории Саратовского района, — сказал депутат.

После осмотра улиц Воробьев и Исаев отправились в поселок Хмелевский, который с этого года вошел в состав Заводского района Саратова. У местных жителей остро стояла проблема с водой. Сейчас там бурят новую скважину. В течение месяца работы должны завершить.

— Будут действовать две скважины — старая и новая. Это должно решить проблему как с количеством воды, так и с ее качеством, — заверил глава администрации Заводского района Максим Сиденко.