На прошлой неделе депутат областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») встретился с жителями Заводского района. Речь шла о восстановлении стадиона «Торпедо» рядом со сквером Марины Расковой и реконструкции спортивно-культурного центра, который находится рядом со стадионом.

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина сейчас идет капитальный ремонт стадиона. Раньше он был в аварийном состоянии. Здесь появятся: футбольное поле, беговые дорожки, площадка для воркаута, тренажеры, башня для пожарно-прикладного спорта.

— Вспомним, в каком состоянии еще несколько лет назад был стадион «Волга». Его не только восстановили благодаря поддержке Вячеслава Викторовича, но и усовершенствовали, сделав многофункциональным и современным. Посмотрите, какая там сейчас красота и сколько людей имеют возможность бесплатно заниматься спортом. Недавно мы с коллегами по «Единой России» играли там товарищеский футбольный матч, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Депутат рассказал, что планируется построить единый спортивно-культурный центр.

— Мы с мэром Михаилом Исаевым изучили эскизы наполнения нового центра. Пришли к мнению, что его необходимо переработать с учетом реальных запросов заводчан. К примеру, на недавней встрече со спортивной общественностью Заводского района ко мне обратилась тренер. Она рассказала, что у ее воспитанников нет своего гимнастического зала. Им просто негде тренироваться — это же не дело! Поэтому мнение спортивного сообщества нужно учитывать, ведь это для них и строится, — отметил Воробьев.