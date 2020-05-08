Накануне 75- ой годовщины победы в Великой Отечественной войне депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия») навестил ветеранов. Первоочередной целью визита стало оказание адресной социальной помощи пожилым людям в период режима самоизоляции. Облдеп доставил ветеранам продуктовые наборы, в состав которых входят продовольственные товары первой необходимости.

Все визиты проходили с соблюдением норм безопасности в условиях пандемии. Во время встречи он поздравил их с наступающим Днём Великой Победы и вручил подарки. В ходе беседы ветераны рассказали о своем боевом пути. Депутат поблагодарил участников тех страшных событий за неоценимый вклад в победу над фашизмом и отметил их роль в истории всего человечества.

— Благодаря Вам уже несколько поколений живут в мире и согласии. Вы прошли суровые испытания и отвоевали для нас право жить. Вы поколение победителей! Спасибо Вам за ваш невероятный подвиг!— сказал депутат.

Также народный избранник обратился к ветеранам с просьбой больше рассказывать о военных годах подрастающему поколению.

— Важно, чтобы эти страницы истории нашего народа не остались забытыми. Делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми! Здоровья вам и светлых, добрых дней! — отметил Андрей Воробьёв.

Это уже не первый визит депутата к ветеранам проживающим на территории Энгельсского района. В течении нескольких месяцев Андрею Воробьеву удалось поздравить более 30 человек. Также облдеп поинтересовался существующими проблемами и предложил свою помощь в решении различных вопросов.