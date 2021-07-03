1 июля, в Заводском районе Саратова депутат областной думы Андрей Воробьев провел встречу с жителями. Они рассказали парламентарию о насущных проблемах.

Первое, что волновало заводчан — это придомовая территория. Во дворе трехэтажного дома № 1 на улице Пензенской отсутствует тротуар. Воробьев рассказал, что знает об этой проблеме — ему не раз писали о ней в сообщениях в соцсетях. По словам депутата, он уже обратился в администрацию города, и новую пешеходную дорожку заводчанам проложат осенью этого года.

Еще один вопрос, который предстоит решить — отсутствие мусорных контейнеров. Участники встречи рассказали, что раньше площадка для отходов стояла в удобном для них месте, но потом сами баки куда-то исчезли. Оперативно приехавший на стихийное мероприятие первый замглавы администрации Заводского района Владимир Чирсков пояснил, что контейнерная площадка находилась в «неположенной зоне». Присутствующим на встрече местный активист Илья Синицын предложил жильцам провести голосование, чтобы определить, куда было бы удобно переместить мусорку. А чиновник из районной администрации заверил, что в ближайшее время контейнеры будут установлены.

Большинство женщин пожаловались на бродячих собак. Многие из псов агрессивные и бросаются на людей. А недавно заводчанам даже пришлось отбивать 11-летнего мальчика от свирепых животных. На встрече с жителями трое псов бегали неподалеку, но вели себя миролюбиво и с любопытством разглядывали собравшуюся толпу. Заступился за собак только один дядя Коля, который, как он сам рассказал, их периодически подкармливает. Но остальные заводчане такой любви к безнадзорным четвероногим не разделили.

Депутат Воробьев пообещал, что задаст этот вопрос главе района, чтобы по конкретному адресу приехала специальная служба и забрала собак в питомник.

К разговору подключилась местная молодежь. Юные спорстмены-любители посетовали, что их спортплощадка совсем пришла в негодность, а мяч они гоняют на ней с младых лет. Воробьев осмотрел маленький участок земли за соседним домом. Зрелище было плачевное: двое ржавых створов ворот с болтавшейся на одном из них на драной сеткой на расстоянии 15 метров друг от друга, две баскетбольные стойки без самих колец и куски арматуры, торчащие из-под травы.

Депутат Воробьев предложил для начала определить, кому принадлежит эта земля.

-Если она бесхозная, то передать ее на баланс города. Тогда спортплощадку можно будет сделать современной и многофункциональной по новой программе «Спортивный Саратов», инициированной председателем госдумы Вячеславом Володиным.

Тут еще не одна звезда футбола вырастет. Все с этого начинали. Только сначала площадке нужно обрести хозяина и следом придать должный вид, — завершил народный избранник, пообещав встретиться с жителями по итогам их обращений.