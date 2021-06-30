Вчера ночью, 29 июня, в селах Большая Екатериновка и Умет Аткарского района прошел ураган, в результате чего пострадали несколько зданий. Сегодня, 30 июня, депутат областной думы Андрей Воробьев побывал на месте происшествия.

— Региональной власти необходимо оперативно отреагировать. Без формализма и бюрократизме помочь пострадавшим быстро восстановить свои жилища. Неважно какого размера село — там живут люди. Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» говорил о том, что такие стресс-тесты — показатель готовности наших властей и всех экстренных служб к непредвиденным ситуациям и катастрофам, — подчеркнул народный избранник.