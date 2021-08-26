В среду, 25 августа, депутат областной думы Андрей Воробьев вместе с мэром Саратова Михаилом Исаевым обсудили с жителями «Авиатора» в Заводском районе проект по благоустройству и перспективному развитию микрорайона и ближайших территорий.

Планируется построить поликлинику, детский сад и сквер в «Авиаторе», а также дорогу на улице Томской (от улицы Орджоникидзе до Пензенской). Кроме того, в микрорайоне должны запустить новый троллейбусный маршрут. Будут реконструированы скверы Дружбы народов и им. Кривохижина, здание кинотеатра «Темп» приспособят под современное использование, а в поселке Юриш приведут в порядок дороги.

Жительница Заводского района Елена Злобнова отметила, что проживающие в «Авиаторе» с большим интересом и воодушевлением отнеслись к предложениям по развитию микрорайона:

-Мы готовы не только слушать, но и предлагать свои варианты благоустройства, живо участвовать в обсуждении текущих вопросов. Надеюсь, совместными усилиями получится обеспечить тут комфортную и безопасную жизнь.

Андрей Воробьев подвел итоги встречи:

—Это новый микрорайон, который быстро развивается и застраивается. В прошлом году мы построили тут школу на 1000 мест, современную — с бассейном и стадионом. Видим, что ее уже не хватает, также как и нового детского сада. Встреча прошла живо. Жители задали интересующие их вопросы и получили на них ответы. Все пожелания и предложения заводчан будут учтены. Мы наметили, когда и в каком порядке будем приступать к выполнению плана развития на ближайшие два-три года, и что необходимо сделать в первую очередь. Впереди — большая работа. Все намеченное обязательно должно быть реализовано.