Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев посетил село Гусевка, где ремонтируют храм великомученицы Варвары, расположенный в бывшем доме Нарышкиных.

Народный избранник ранее передавал материалы и оборудование для ремонта, в этот раз церкви снова оказали необходимую помощь.

Напомним, что тему сохранения объектов культурного наследия, в частности этой усадьбы, поднял председатель ГД Вячеслав Володин. Благодаря его инициативе запущена реконструкция объектов, важных с точки зрения истории области и страны.