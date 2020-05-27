Сегодня на заседании областной Думы депутаты поддержали поправки в региональный бюджет, согласно которым из федерального центра выделено почти 900 миллионов рублей на строительство Парка покорителей космоса в Энгельсском районе. По мнению парламентария Андрея Воробьева, возведение этого мемориально-исторического комплекса – знаковое событие мирового масштаба, а также большая честь для региона.

С инициативой создания проекта «Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина» выступил Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. Проект разрабатывается при участии Московского центра урбанистики под руководством Сергея Капкова.

Этот проект имеет огромное значение и для каждого жителя нашей области, и для всей мировой общественности. Это уникальная возможность сохранить на века память о великом подвиге Юрия Гагарина – о первом полете в космос. Его реализация откроет и новые возможности для региона: это и привлечение инвесторов, и рост туристического потока, и создание рабочих мест.

Парк покорителей космоса – проект федерального значения, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас на месте проводятся подготовительные работы: подготовлены основания вело-пешеходной дорожки и площадки «Место приземления капсулы», организована временная дорога для техники. Первый этап строительства завершится в 2021 году – в год 60-летия с момента первого полета в космос. Объект будет реализовываться в три этапа до 2026 года. И уже после этого, в перспективе будет решаться вопрос его дальнейшего содержания, — прокомментировал Андрей Воробьев.

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