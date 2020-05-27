Сегодня на заседании областной Думы депутаты поддержали поправки в региональный бюджет, согласно которым из федерального центра выделено почти 900 миллионов рублей на строительство Парка покорителей космоса в Энгельсском районе. По мнению парламентария Андрея Воробьева, возведение этого мемориально-исторического комплекса – знаковое событие мирового масштаба, а также большая честь для региона.

С инициативой создания проекта «Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина» выступил Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. Проект разрабатывается при участии Московского центра урбанистики под руководством Сергея Капкова.

— Этот проект имеет огромное значение и для каждого жителя нашей области, и для всей мировой общественности. Это уникальная возможность сохранить на века память о великом подвиге Юрия Гагарина – о первом полете в космос. Его реализация откроет и новые возможности для региона: это и привлечение инвесторов, и рост туристического потока, и создание рабочих мест.

Парк покорителей космоса – проект федерального значения, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас на месте проводятся подготовительные работы: подготовлены основания вело-пешеходной дорожки и площадки «Место приземления капсулы», организована временная дорога для техники. Первый этап строительства завершится в 2021 году – в год 60-летия с момента первого полета в космос. Объект будет реализовываться в три этапа до 2026 года. И уже после этого, в перспективе будет решаться вопрос его дальнейшего содержания, — прокомментировал Андрей Воробьев.