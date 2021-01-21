Депутат областной думы, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Саратова Андрей Воробьев посетил детскую инфекционную клиническую больницу. Здесь развернут госпиталь, где проходят лечение люди с коронавирусной инфекцией. Помощь оказывают и детям, и взрослым.

Парламентарий вручил врачам чайные наборы, чтобы те могли расслабиться и передохнуть в перерывах между работой. Кроме того, в рамках работы волонтерского центра «Единой России» Воробьев передал в медучреждение топливные карты – руководство больницы раздаст их медикам.