Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с главой заводского отделения организации «Союз Чернобыль». Парламентарий передал памятные медали для чернобыльцев, состоящей в ней.

— 35 лет назад случилась катастрофа, которая пробила брешь в жизнях десятков, сотен тысяч людей. Герои со всей страны, рискуя собой, заделывали эту брешь. Сегодня нам нужно вспомнить о подвиге этих людей и сказать им спасибо за самоотверженность и храбрость.

Перед нами стоит две задачи: помнить подвиг героев и сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась, — подчеркнул Воробьев.