Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил балашовский спортивный центр «Газовик». Там занимается около 500 человек: детей и взрослых. В здании есть спортивный и тренажерный залы, юные балашовцы соревнуются здесь на турнирах по футболу и волейболу.

— Представители центра обратились за помощью в приобретении спортивной формы для футбольной и баскетбольной команд. «Единая Россия» всегда выступала за детский спорт, поэтому помощь была оказана. Также в будущем продолжу оказывать поддержку спортивному центру. Замечательно, когда горожане занимаются спортом – такие начинания необходимо поддерживать, — прокомментировал Воробьев.