Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев помог построить пандус к квартире инвалида из Энгельса Владимира Халецкого. Последний передвигается на коляске и раньше не мог самостоятельно выехать из подъезда.

В ходе приема граждан мужчина обратился за помощью к Воробьеву. Покровчанин рассказал, что управляющая компания не смогла обеспечить его всем необходимым.

-Подобное отношение недопустимо. Для всех жителей должны быть равные условия. В итоге выделил материалы и специалистов, которые установили пандус.

Коммунальным службам же хочу напомнить, что для свободного перемещения колясочникам необходимы чистые тротуары, без снега и наледи. А содержать их в таком состоянии – ваша задача! — напомнил Воробьев.