Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв посетил Энгельсский спортивный клуб «Спарта» входящий в Федерацию по каратэ киокусинкай.

Уже пятый год в этом спортивном клубе занимаются более сотни воспитанников. Осваивают единоборства ребята успешно, занимая призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. В этом году юная спортсменка Варвара Шитикова была отобрана в состав Сборной России от Саратовской области по каратэ киокусинкай. В сентябре 2020 года школьница отправится на первенство Европы защищать честь страны. Андрей Воробьев помог спортсменке поехать на эти международные соревнования.

— Движение каратэ киокусинкай в городе развивается очень хорошо, все больше ребят приходят в этот спорт. Перспективных спортсменов обязательно надо поддерживать и оказывать благотворительную помощь в организации соревнований и поездок. Это очень важно, чтобы ребята могли встречаться с новыми соперниками и повышать свое спортивное мастерство, — отметил депутат.

Ранее парламентарий уже помогал спортивному клубу «Спарта» приобрести инвентарь. В завершении встречи Андрею Воробьёву вручили благодарственное письмо. Депутат пожелал молодой спортсменке удачи и только побед.