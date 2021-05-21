Вчера, 20 мая, депутат облдумы Андрей Воробьев поздравил спортсменов-каратистов из клуба «Спарта» с призовыми местами на первенстве России по киокусинкай — одному из направлений каратэ. Об этом рассказал их тренер, руководитель спортивного клуба «Спарта» Канат Бикеев.

Он сообщил, что в апреле его воспитанник Александр Пантелеев занял первое место среди юниоров 16-17 лет в весовой категории до 70 килограммов. «Серебро» взяла Варвара Шитикова — среди юниоров того же возраста в весовой категории до 55 килограммов.

— Теперь ребята поедут на Первенство мира. Если, конечно, в Европе снимут ограничения по коронавирусу. Оно должно пройти в испанской Валенсии в июне-июле. Депутат облдумы Андрей Воробьев обещал нам помочь с поездкой. А вчера он лично поздравил ребят и подарил им подарочные сертификаты в спортивный магазин. Он уже не первый раз нам помогает. Когда наша секция только открывалась, он помог с закупкой татами, — рассказал Бикеев.

По его словам, в «Спарте» тренируются более 100 бойцов, каратисты уже не в первый раз берут призовые места на различных турнирах.

— Но на Европу мы вышли впервые. Надеемся, что пандемия закончится и сможем туда попасть, — подчеркнул тренер.