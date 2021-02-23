Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») побывал в Балашове и Заводском районе Саратова и принял участие в акции «Защитим память героев». Она проходит сегодня, 23 февраля, по всей стране. В День защитника Отечества члены партии «Единая Россия» и ее сторонники возлагают цветы к памятным местам и воинским захоронениям.

— Ветераны, участники боевых действий проявляли доблесть и отвагу, защищая страну от агрессоров. Теперь наш долг – защитить память об их героическом подвиге и не позволить переписать историю. С праздником! — поздравил парламентарий.