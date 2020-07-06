Депутат Саратовской областной думы, член фракции «Единая Россия», Андрей Воробьев провел очередной прием граждан в дистанционном режиме. Парламентарий общался с гражданами по телефону в приемной местного Энгельсского отделения партии «Единая Россия». За помощью к облдепу обратились 16 жителей Энгельсского района.

Парламентарий в начале приема связался с жителем дома № 27 по улице проспект Строителей. По телефону обратившийся пожаловался на неудовлетворительное дорожное покрытие внутридомовой территории. С аналогичной проблемой обратились и жители дома № 16 по улице Ломоносова. Андрей Воробьев направит депутатский запрос в администрацию Энгельсского района, о включении данных дворов в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В ходе дистанционного приема другие заявители пожаловались на плохую работу управляющих организаций.

В свою очередь многодетная семья из Энгельса обратилась к парламентарию с просьбой об оказании материальной поддержки. Как рассказала по телефону заявительница, у нее пятеро детей, супруг временно остался без работы, семья оказалась в сложной финансовой ситуации. С подобными обращениями в приемную к депутату обратились еще несколько граждан, в том числе пенсионерка на иждивении которой находится несовершеннолетняя внучка, а также малообеспеченная семья. Депутатом было принято решение помочь нуждающимся гражданам.

Еще одно обращение поступило от сироты. Молодой человек заверил, что несколько лет назад вставал в очередь на получение жилья для детей-сирот. В связи с прохождением военной службы по призыву в Вооружённых силах России, очередь сироты была пропущена. Заявитель теперь обеспокоен, что больше не сможет претендовать на законные квадратные метры. Андрей Воробьев направит депутатский запрос в соответствующие ведомства, чтобы выяснить все подробности по данному обращению. О полученной информации заявителю сообщат дополнительно.

Также во время дистанционного приёма депутатом были даны консультации по вопросам оформления земельного участка, дополнительных гарантиях и выплатах участнику боевых действий, организации военно-патриотического движения в Энгельсе. Все поступившие обращения граждан взяты под личный контроль депутата.