Депутат облдумы Андрей Воробьёв провел приём граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Саратове.

Многие вопросы заявителей обратившихся на прием, имели личный характер, другая их часть касалась сферы жилищно коммунального хозяйства.

За помощью в организации благотворительных выездов со спектаклями и подарками для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей обратился представитель Фонда поддержки Международного детского фестиваля-конкурса образовательных организаций «Наследники традиций». Весной этого года общественная организация планирует провести мероприятия в 7 домах- интернатах, школах- интернатах, реабилитационных центрах. На протяжении многих лет Андрей Воробьёв оказывает поддержку этой организации.

— Когда дело касается детей — невозможно оставаться равнодушным. Праздники и мероприятия организованные для таких ребят важны и необходимы. Чем больше занимаешься благотворительностью, чем больше видишь результатов своих усилий, тем больше хочется помогать, отдавать свое время, силы, финансовые ресурсы, — сказал Андрей Воробьёв.

В этот раз парламентарий также пообещал оказать спонсорскую помощь фонду.

С вопросом перерасчёта платежей за капитальный ремонт обратилась жительница города Саратова. Горожанке были даны консультация и разъяснения по жилищному законодательству.

Также в ходе приёма были рассмотрены и другие различные обращения. Каждый озвученный вопрос будет проработан детально.