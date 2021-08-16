В пятницу, 13 августа, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев рассказал о программе по обустройству дворов в Заводском районе Саратова.

На встрече, прошедшей в школе «Авиатор», Андрей Воробьев вместе с мэром Саратова Михаилом Исаевым рассказали представителям управляющих компаний, ТСЖ и управдомам о планах по благоустройству района на ближайшие годы.

Район условно разделили на несколько территорий, благоустройство каждой из которых будут обсуждать вместе с жителями. В микрорайоне «Улеши» планируется обустроить пляж с игровыми и спортивными площадками и зелеными зонами.

Глава Заводского района заявил, что за ближайшие три года предстоит привести в порядок все придомовые территории. И важно, чтобы жители сами могли решить, каким будет их двор.

— Как строитель подчеркну, важно не догонять и исправлять чьи-то ошибки, а смотреть вперед. И делать проекты развития совместно с жителями, исходя из их запросов. И это не только про дворы. Это также касается игровых и спортивных площадок. Кто-то хочет видеть у себя во дворе спортивную площадку, а кто-то зеленый сквер. Все нужно обсуждать и опираться на мнение большинства, — сказал глава района.