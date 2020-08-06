Депутат встретился с многодетной семьей Шаповаловых. Родители воспитывают двух сыновей и дочку. Депутат поинтересовался подготовкой детей к началу учебного года, рассказал о законопроектах, принятых областной думой в поддержку семей с детьми, подарил кухонную бытовую технику и набор продуктов.

— Во время прямого эфира председатель госдумы Вячеслав Володин говорил о важности поддержки многодетных семей. Наша задача – чиновников, депутатов – чтобы у них были все необходимые условия для жизни. Разработано множество вариантов помощи таким семьям, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Нужно, чтобы люди чувствовали поддержку и видели ее результаты, — прокомментировал Андрей Воробьев.

Кроме того, парламентарий встретился с депутатом районного собрания Сергеем Гладковым. Коллеги обсудили проблемные моменты, которым следует уделить особое внимание. В том числе говорили о нехватке детских площадок. В данный момент готовится документация на установку в городе игровых комплексов. Андрей Воробьев поможет району с финансированием данных площадок.