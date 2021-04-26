В Балашове участникам ликвидации последствия аварии на Чернобыльской АЭС устроили организованный поход в кино – для горожан он был бесплатным. Инициатором стал депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев.

Акция прошла в минувшую пятницу, 23 апреля. По словам чернобыльцев, они остались довольны просмотром фильма и возможностью увидеть друзей.

— Сегодня отмечают 35 лет со дня катастрофы в Чернобыле. Трагедия, которая коснулась очень многих. Нужно сказать спасибо ликвидаторам: и тем, кто выжил, и тем, кто отдал всего себя, защищая страну, — прокомментировал Воробьев.