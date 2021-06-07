Депутат Андрей Воробьев возглавит в областной думе рабочую группу, которая займется разработкой законопроекта о передаче на баланс области самых загруженных дорог районного значения. Об этом сообщил первый зампред регионального парламента Алексей Антонов после встречи с секретарем Регионального отделения «Единой России» депутатом госдумы Николаем Панковым.

Напомним, идея принадлежит председателю госдумы Вячеславу Володину. На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» он подчеркнул, что местные бюджеты не в состоянии качественно содержать дороги с большой транзитной нагрузкой.

Качественное содержание основных транспортных магистралей в первую очередь будет выгодно людям, которые этими дорогами пользуются. И позволит муниципалитетам сэкономить за счёт этого часть средств дорожного фонда, направив их на другие дороги местного значения.