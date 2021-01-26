Сегодня в Москве прошел социальный форум «Единой России». Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев следил за его проведением в онлайн-режиме и прокомментировал ход обсуждения на дискуссионных площадках.

— На повестке дня – наиболее важные и актуальные вопросы. В частности, участники обсудили меры по поддержке врачей. В столь сложный период, когда нагрузка на медиков возросла в разы, им нужно оказывать всю необходимую помощь – материальную и моральную, — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в Саратовской области по инициативе депутата госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Николая Панкова был создан волонтерский центр партии. Перед его волонтерами стоит та же задача – поддержка врачей. Активисты отвозят медиков на дежурства, привозят в больницы продукты и воду.

— Как волонтер центра и исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» в Заводском районе Саратова за последние месяцы посетил ряд медучреждений и передал врачам медицинские маски и перчатки, продуктовые и чайные наборы, а также топливные карты, чтобы они без проблем могли добираться до работы и до дома. И эта работа обязательно будет продолжена. Врачи сегодня остаются на передовой борьбы с коронавирусом, и наша поддержка им необходима, — заявил парламентарий.