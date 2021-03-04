Сегодня депутат Саратовской областной думы, исполняющий полномочия председателя местного отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Саратова Андрей Воробьев встретился со спортсменками Натальей Постновой и Светланой Синьковой. Парламентарий вручил им благодарственные письма и поздравил с наступающим Международным женским днем.

Наталья Сергеевна и Светлана Алексеевна работают тренерами в областной спортивной школе олимпийского резерва, обе преподают художественную гимнастику. Их воспитанницы занимают призовые места на областных и всероссийских состязаниях.

— Значение хорошего тренера в карьере спортсмена невозможно переоценить. Это могут подтвердить прославленные саратовские спортсмены – Илья Захаров, Александр Логинов, Владимир Мальков и многие другие. Спасибо за ваш труд, тренеры, и с наступающим 8 Марта! — поблагодарил Воробьев.