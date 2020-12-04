Вчера, в День инвалида, депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев побывал в гостях у подростка Ивана Рогова: юноше поставили диагноз – детский церебральный паралич и эпилепсия.

Местное отделение «Единой России» в Заводском районе несколько лет ведет шефство над молодым человеком. В прошлом году семье подростка предоставили специальное кресло-коляску, которое поддерживает спину мальчика и помогает с комфортом возить его по улице.

В этом году мама Вани попросила телевизор. В честь праздника Ивану вручили подарок.

-Считаю, что жизнь в Саратовской области должна быть одинаково комфортна как здоровым людям, так и тем, чьи возможности ограничены, — прокомментировал Воробьев.