Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев поздравил выпускников и учителей с Последним звонком:

— Дорогие выпускники, педагоги и родители поздравляю Вас с Последним звонком, с днём прощания со школой! В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции «Последний звонок 2020» состоится в онлайн- формате. Такой вид празднования был выбран с целью профилактики распространения COVID-19. 2020 год запомнится знаменательными для всей страны событиями. Прежде всего 75-летием Великой Победы. Хочется, чтобы выпускники, выходя из стен школы, помнили главное — у нашей страны великая история, великая победа, великие герои и великий народ.

Школьные годы — прекрасная пора, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. И во многом это заслуга педагогов и родителей!

Хочется выразить особые слова признательности учителям, которые передавали свой опыт и знания учащимся, переживали, радовались победам и в каждом воспитывали достойного гражданина своей страны.

Дорогие ребята, теперь вы вступаете в большую и взрослую жизнь. Перед вами откроется множество дорог и каждому из вас предстоит выбрать профессию. Желаю только лёгких и светлых путей, найти себя и свое призвание. Пусть вам сопутствует везение, удача и реализуются все ваши планы!