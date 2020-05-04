Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв вновь оказал поддержку нуждающимся жителям Энгельсского района. Обращения от граждан поступают через Общественную приёмную Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» и социальные сети.

Депутат лично развёз продуктовые наборы по нескольким адресам.

Они были доставлены многодетным и малообеспеченным семьям района, а также пожилым людям. Во время визита парламентарий поинтересовался у граждан, как они соблюдают режим самоизоляции и в чем нуждаются в период ограничительных мер. Напомним, благотворительная акция стартовала с началом введения ограничительных мер. Это уже вторая партия продуктовых наборов, которая была собрана с учётом пожеланий жителей. В состав набора входят социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Андрей Воробьев заверил, что благотворительная акция по оказанию адресной социальной помощи в период пандемии будет продолжена.