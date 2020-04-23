Помощь оказана многодетным и малообеспеченным семьям, ветерану труда и участнице Великой Отечественной войны.

Несколько семей из Энгельса, находящиеся в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, получили помощь в виде продуктовых наборов, которые сегодня, 23 апреля, были доставлены им домой.

Благотворительную акцию организовал депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия»). Ранее с просьбой о поддержке жители города обратились к парламентарию через общественную приёмную Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия». Помощь была направлена многодетным и малообеспеченным семьям, ветерану труда и участнице Великой Отечественной войны.

«К нам поступает много обращений о том, что есть люди, которым сейчас необходима помощь. А в нынешних условиях самоизоляции многие граждане вообще опасаются выходить на улицу из-за распространения коронавируса и, согласно рекомендациям, вынуждены оставаться дома. Особенно пожилые – они находятся в группе риска. Во время пандемии нуждающимся, малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пенсионерам и другим категориям граждан, безусловно, постараемся помочь и поддержим в трудной жизненной ситуации», – сказал Воробьёв.

В состав набора входят социально значимые продовольственные товары первой необходимости: крупы, макароны, консервы, сухие сыпучие смеси, подсолнечное масло, чай, сахар, суповой набор, колбасные изделия и сладости. Все жители искренне благодарили своего депутата – и за необходимые продукты питания, и за проявленное внимание. Андрей Воробьёв, в свою очередь, заверил, что акция по оказанию адресной социальной помощи в период самоизоляции будет продолжена.