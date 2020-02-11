В год памяти и славы, областной парламентарий Андрей Воробьёв побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дегтярёва Ефима Михеевича. Во время встречи ветеран подробно рассказал о событиях военного времени, которые до сих пор живут в его памяти. Свой фронтовой путь он начал в 1943 году. Призвали его в армию из совхоза «Аргон». Прослужил в запасном полку в городе Моздок Чеченской республики, потом в городе Уфа Башкирской республики, а следующие полгода провёл в городе Бийск Алтайского края. Был рядовым, минометчиком. С боями в составе 168 Краснознаменной дивизии 410-го стрелкового полка он дошёл до Финской границы. Далее перебросили на Прибалтийский фронт, направление – Эстония, Латвия, Литва. В августе 1944 года Ефим Михеевич был серьезно ранен и получил инвалидность II – ой группы. В мае 1945 года вернулся домой.

После войны Ефим Дегтярев работал преподавателем истории, директором школы, начальником штаба гражданской обороны и руководителем секретной части на Энгельсском клеевом заводе, а также занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Ефим Михеевич награждён Орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За победу над Германией» и другими наградами.

Депутат поблагодарил ветерана за проявленный героизм и мирное небо над головой. Поздравил его с наступающим праздником и вручил подарки.

— Мы отдаем дань воинскому, трудовому и нравственному подвигу нашего народа. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Память о героизме, стойкости и силе духа фронтовиков будет жить в веках и объединять российский народ. Наш долг- не забывать о великом подвиге ветеранов и передавать знания подрастающему поколению!, — поделился Андрей Воробьёв.