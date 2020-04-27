В связи с введённым режимом самоизоляции на территории региона депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв (фракция Единая Россия) провел прием граждан в дистанционном режиме. Он отвечал на вопросы граждан по телефону. За помощью к Андрею Викторовичу обратились 10 жителей Энгельсского района. Вопросы, адресованные к парламентарию, касались различных сфер. Многодетная семья обратилась к депутату с просьбой о получении продуктового набора с продовольственными товарами первой необходимости. С аналогичным вопросом обратилась и труженица тыла проживающая на территории Энгельсского района. Андрей Воробьёв, пообещал, что данная поддержка будет оказана в кротчайшие сроки. Жители посёлка Мелиораторов пожаловались, что в период пандемии управляющая кампания не проводит мероприятия по дезинфекции подъездов многоквартирных домов.

Пенсионерка обратилась с просьбой об установке мусорных контейнеров на улице Халтурина Депутат пообещал связаться с коммунальной службой и разобраться в данной ситуации.

Еще одно обращение граждан касалось неудовлетворительного состояния дворовой территории по адресу улица Энгельс-1, д.79. По данному адресу будет совершена рабочая поездка.

По телефону мужчина рассказал парламентарию, что хочет оформить опекунство над сыном. Для данного гражданина будет организована встреча со специалистом, во время которой ему будет дана консультация и оказана юридическая помощь.

Также в дистанционном режиме были затронуты вопросы о ходатайстве в переводе студентки ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» с коммерческой на бюджетную форму обучения, беспроцентной оплаты жилищно-коммунальных услуг гражданки со статусом «Дети войны», о досрочном выходе на пенсию и оказания адресной финансовой поддержки избирателям в период пандемии. Озвученные вопросы взяты на личный контроль депутата.