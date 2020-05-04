Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьёв, встретился с волонтёрами Энгельсского района.

Не так давно на базе общественной приемной Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» был создан волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В состав центра вошли общественные и молодежные организации. Основная его задача— оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и другим.

Сотрудничество осуществляется совместно с Общероссийским народным фронтом. 37 активистов зарегистрировались на сайте «Мы вместе» и вступили в ряды добровольцев. Обращения от граждан принимаются по телефонам горячей линии 8-800-200-34-11. В единый колл-центр поступают звонки людей старшего возраста. Далее заявки распределяются по регионам. Помимо этого, звонки поступают и в местное отделение. На сегодня Энгельсскими волонтерами отработано более 100 заявок. Мобильные бригады волонтеров доставляют продукты питания, лекарства и медицинские препараты, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.

Во время встречи с добровольцами парламентарий поинтересовался какая помощь и поддержка требуется самим волонтёрам. В числе проблем добровольцы отметили – отсутствие транспорта и нехватку защитных средств индивидуальной защиты.

— Быть волонтёром — нелёгкий труд. Для граждан ваша поддержка весома и необходима. Уверен, что благодаря совместным усилиям удастся преодолеть все сложности. Обязательно проработаем все варианты решения по доставке адресной социальной помощи и другим озвученным вопросам,- сказал депутат.

В завершении заседания штаба волонтеров, депутат поблагодарил молодых людей за их деятельность, в этот опасный период пандемии.