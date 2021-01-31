Сегодня, 31 января, в Саратове на Театральной площади идет несанкционированная акция протеста.
По официальным данным, общее количество собравшихся не превышает 400 человек.
Там были замечены и народные избранники из Саратовской областной думы — депутаты Александр Анидалов и Николай Бондаренко (КПРФ).
Участники были разобщены, полиция вела себя корректно по отношению к ним. Число человек, которые решили прийти, уменьшилось в несколько раз по сравнению с предыдущей неделей.
В Балаково на подобную акцию пришли только 20 человек, поэтому она не состоялась.
Почему они досих пор не в участке? Приервлись думскими удостоверениями? Из думы пора убрать всю кпрф с ее лидерами. Это уже не оппозиция а целенаправленная дискредитация органа власти!