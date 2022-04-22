Накануне, 21 апреля, суд назначил наказание по одному из административных дел в отношении депутата от КПРФ Александра Анидалова. Об этом сообщили в пресс-службе обкома партии.

Фрунзенский районный суд назначил штраф в размере двух тысяч рублей за неповиновение сотруднику полиции. Сегодня, 22 апреля, рассмотрят дело о мелком хулиганстве.

Напомним, 18 апреля на проспекте Столыпина Анидалов устроил акцию протеста. Политик мешал рабочим, пытаясь сорвать новую табличку в знак протеста против переименования главной пешеходной улицы, носившей имя коммуниста Кирова.