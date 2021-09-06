Стали известны возможные участники концертной программы ко дню города на 17-18 сентября в Саратове.

По предварительным данным, выступать на городском празднике будут как минимум два известных артиста. Это Анна Семенович — бывшая участница группы «Блестящие», и Степа Марсель. Это не окончательные варианты. Концертная программа продолжает обсуждаться.

Формат проведения дня города также еще не утвержден. Сейчас идет согласование проведения мероприятия на Театральной площади. В связи с коронавирусными ограничениями возможность его проведения ставится под сомнение.

Напомним, что день города в Энгельсе вызвал массу критики из-за нарушений по численности зрителей. На центральной площади тогда собрались несколько тысяч человек.