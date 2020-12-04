Холода, которые пришли в Саратовскую область, останутся до конца декабря.

Замруководителя Гидрометцентра Саратовской области Лариса Цветайло рассказала, что это связано с мощным антициклоном, который сохраняется над западной Сибирью и Уралом.

Из-за его влияния на Саратовскую область температура понизилась и в ближайшее время будет до 11 градусов ниже климатической нормы.

По ночам в северных районах региона и Левобережье ожидается -22-37 градусов, в юго-западных районах от -15 до -20 градусов.

Днем будет немного потеплее: от 12 до 17 градусов мороза в Левобережье, от 6 до 11 градусов в Правобережье.

При этом ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

—Такая погода с вариациями небольшого снижения мороза продлится до конца второй декады декабря, — отметила синоптик.