С 2 по 6 декабря в Саратовской области местами ожидается аномальный холод. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

При этом среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы как минимум на девять градусов.

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