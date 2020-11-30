Домой Рубрики Новости Саратова Аномальный холод ожидается в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Аномальный холод ожидается в Саратовской области По Новости Саратова - 30.11.2020 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 2 по 6 декабря в Саратовской области местами ожидается аномальный холод. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. При этом среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы как минимум на девять градусов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дергачевская прокуратура заблокировала пять сайтов по продаже российских паспортом Назван новый глава комитета по образованию администрации Саратова Мужчина прикинулся сыном жительницы Марксовского района и выманил у нее 40 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дергачевская прокуратура заблокировала пять сайтов по продаже российских паспортом Новости Саратова - 30.11.2020 0 Прокуратура Дергачевского района выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. На пяти сайтах... Назван новый глава комитета по образованию администрации Саратова 30.11.2020 Аномальный холод ожидается в Саратовской области 30.11.2020 Мужчина прикинулся сыном жительницы Марксовского района и выманил у нее 40... 30.11.2020 Рецидивист на застолье украл у жителя Энгельса с карты 42 тыс... 30.11.2020