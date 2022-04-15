Министр культуры Наталья Щелканова рассказала о предстоящих мероприятиях к празднованию 9 мая.

Данные вопросы обсуждались на заседании областного оргкомитета «Победа» в музее «Россия – моя история».

Так, жителей Вольска ждет концерт под открытым небом. В Саратове 9 мая в 10:00 утра на Театральной площади пройдет территориальный гарнизон, затем зрители увидят музыкальное представление.

В 11:00 проведут трансляцию парада на Красной площади, а в 12:00 в Парке Победы предстоит возложение цветов. В 22:00 на Соколовой горе саратовцы смогут полюбоваться салютом.

Кроме того, в Саратове пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка».

Напомним, что в честь Дня Победы в Саратовскую область также прибудет ретропоезд «Воинский эшелон».