Сегодня, 20 апреля, постановлением Правительства утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс», который состоит из нескольких строений. Этот ансамбль находится в Балакове — на улице Советской, 28 и улице Почтовая, 2 А и Б.

По словам краеведов, до 1913 года в главном здании размещалась полиция, а позже — почта. Данные о существовании этого отделения можно найти в «Памятной книжке Самарской губернии на 1916 год», подготовленной в 1915 году.

В нем работали начальник отделения, коллежский асессор Адольф Пиотровский и его помощник, надворный советник Дмитрий Кочетов. В «почтовый двор» также входили дом почтмейстера, строение каретника-конюшня.

Сейчас в Саратовской области для сохранения ансамбля постановлением утверждена охранная зона. Она находится в границах территории объекта культурного наследия, а также на территории общего пользования: на участках улиц Почтовая и Советская.

Кроме того, установлен режим использования земель и требования к градостроительным регламентам. На территории запрещено новое строительство, размещение некапитальных нестационарных строений, установка баннеров и транспарантов.

Для создания единства объекта культурного наследия с окружающей средой утверждена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Она примыкает к охранной зоне. На этой территории возможно строительство, однако в определенных параметрах.

Максимальная высота зданий не может превышать 12 метров до верхней отметки конька кровли, а остекление не более 40%. Постановлением запрещена частичная окраска фасадов, использование ПВХ-сайдинга и вентилируемых фасадов.