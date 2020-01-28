Саратовская консерватория приглашает на концерт Barocco non stop. 4 февраля в Театральном зале ансамбль старинной и современной музыки «Musica Felice» представит слушателям новую уникальную программу в свой юбилейный 10 сезон.

Среди главных инструментов — великолепный двухмануальный концертный клавесин нидерландского мастера Фреда Беттенхаузена, точная историческая копия инструмента 1756 года.

Зрителей ждут городские премьеры. Впервые в Саратове прозвучит написанная в 17 веке Концертная соната в стиле модерн композитора Кастелло. Слушатели на концерте узнают, что же подразумевали 4 века назад под словом модерн, ныне таким модным.

Публику ожидает полноценное погружение в эпоху Барроко благодаря художественному свету и видеоряду с особыми картинами. Автор и название каждого произведения будут проецироваться на большом экране. А идея вечера Barocco non stop в том, чтобы провести 2 отделения безостановочно, с аплодисментами только в конце каждого отделения.

Ансамбль Musica Felice и приглашённые солисты представят публике разные жанры. Событием для Саратова станет исполнение пьесы для дуэта виолончелей Жана-Батиста Барьера. Каждый из участников ансамбля будет солировать перед публикой. Например, ведущая фаготистка Саратова Нина Роженецкая впервые исполнит концерт композитора Леонардо Лео. На вечере порадуют своим искусством замечательная флейтистка Нина Васильева, виолончелист Дмитрий Тупицын и 2 прекрасных студента-вокалиста консерватории — Иван Юров (тенор) и Татьяна Семёнова (сопрано).

Ансамбль старинной и современной музыки «Musica Felice» известен не только на концертных площадках Саратова. Например, коллектив выступал с интересными программами и в российской столице. Основателем и художественным руководителем «Musica Felice» является Михаил Преображенский.

Саратовская консерватория приглашает на концерт Barocco Non Stop 4 февраля в 18:00, в Театральном зале.