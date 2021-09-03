В Саратовской области продлевают ограничения по борьбе с коронавирусом до 18 сентября. Информация об этом появилась сегодня, 3 сентября, в телеграмм-канале Романа Бусаргина.

Общепиту по-прежнему запрещено работать в ночное время — с 23:00 до 6:00 часов, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. По ночам могут работать только кафе на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала и придорожные кафе.

Также остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Помимо этого, временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение групп детей и подростков в гостиницах для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.