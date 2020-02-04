Администрация Саратова незаконно выделила субсидии на выполнение работ по содержанию муниципального имущества, считают в региональном УФАС.

Как сообщает ведомство, в отношении городских чиновников по представлению прокуратуру было возбуждено восемь дел о нарушении антимонопольного законодательства. Антимонопольщки посчитали, администрация в обход конкурса выделила предприятиям субсидии на 139 миллионов рублей на содержание муниципального имущества.

Этими деньгами покрывались расходы на обеспечение объектов тепло, газо и водоснабжения, проведение аварийно-восстановительных работ, утилизация мусора и другие расходы.

УФАС Саратова выдала администрации предупреждение с требованием устранить нарушения и отменить акты, которыми были предоставлены субсидии. Однако чиновники Саратова не согласилась с решением ведомства и попыталась оспорить его в суде.

Позиция антимонопольщиков была поддержана судами трех инстанций.

Сейчас по шести фактам Верховный суд РФ отказал администрации и комитету по финансам Саратова в передаче жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. По двум фактам нарушения администрация не обращалась с жалобами в Верховный суд.