Сегодня, 13 августа, от коронавируса в Саратовской области скончался 21 человек. Вчера, 12 августа, это число стало новым рекордом по количеству смертей в регионе.

Согласно данным регионального минздрава, скончались 11 женщин и десять мужчин в возрасте от 56 до 89 лет. Всего с начала пандемии в области от коронавируса скончались 1,956 тысячи человек.

Сегодня в регионе зарегистрировано 257 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество больных коронавирусом в Саратовской области составляет 76,411 тысяч человек.