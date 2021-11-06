Инцидент произошел 5 ноября в одном из мобильных пунктов вакцинации Саратова.

К медикам, которые работали в прививочном пункте на набережной Космонавтов, пришел агрессивно настроенный антиваксер.

Об этом сообщили сами врачи в аккаунте ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №20» сети Instagram.

Саратовец средних лет устроил в пункте скандал, требуя от медработников в очень анрессивной манере разрешительные документы на вакцину. При этом противник вакцинации производил видеосьемку.

Антипрививочник кричал, требуя печати на бумагах и отметку о клинических испытаниях вакцины от коронавируса.

При этом сам скандалист был без защитной маски. Когда ему работники мобильного пункта сделали замечание по этому поводу, гражданин стал требовать доказательства, что маска не причинит вред его здоровью.

Видео в Instagram прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Насколько нужно потерять разум, чтобы так себя вести?».