18 сентября Октябрьский районный суд отправил под домашний арест бывшего заммэра Саратова Антона Корнеева, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу суд рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы об изменении меры пресечения Антону Корнееву с подписки о невыезде на домашний арест.

-С учетом криминологической характеристики вмененных ему деяний, состояния здоровья и данных о личности Корнееву А.В. изменена мера пресечения на домашний арест сроком на 1 месяц 20 суток, то есть по 07 ноября 2021 года, — уточнили в суде.