По предварительным данным кандидаты от «Единой России» лидируют по результатам подсчета голосов на всех избирательных округах, где 14, 15 и 16 мая проходили довыборы депутатов областной думы.

Наибольший процент показывают, по информации наблюдателей, Александр Удалов, Денис Баланов, Сергей Чащин и Иван Бабошкин. Первый зампред регионального парламента Алексей Антонов подчеркнул, что эти результаты демонстрируют поддержку тех кандидатов, кто проявил себя делом, а не пустыми словами и провокациями на прошедших довыборах.

— Больше всего, конечно, поразили представители КПРФ и «Яблоко» — жалобы на провокации со стороны их наблюдателей поступали со всех, наверное, участков. Цель явно была не добиться прозрачности и открытости процедуры, а устроить побольше скандалов. Тем не менее избирательные комиссии отработали на отлично и не допустили никаких нарушений. Выборы прошли честно и легитимно. Люди пришли на избирательные участки и поддержали тех, кого они знают, кого видели в предвыборную кампанию за работой. Будем рады видеть избранных депутатов в составе фракции «Единая Россия» областной думы, чтобы вместе продолжить нашу работу на благо жителей, — сказал Антонов.