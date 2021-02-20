Исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» в Саратовской областной думе Алексей Антонов разделяет позицию спикера госдумы Вячеслава Володина о необходимости создания региональных программ для решения волнующих жителей региона вопросов. К этому глава нижней палаты федерального парламента призвал председателей комитетов облдумы и министров регионального правительства через социальные сети своих сторонников.

— Появление в Саратове и районах области новых объектов инфраструктуры, в первую очередь социальных – поликлиник, больниц, детских садов, школ – задача всех органов власти. Безусловно, профильные комитеты Саратовской областной думы узнать, что в первую очередь необходимо, важно всегда общаться с людьми на своем избирательном округе. Как это делают сам Вячеслав Володин и депутат госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков. Есть примеры, когда при непосредственном участии депутатов областной думы строились и ремонтировались ФАПы в районах области, проводился ремонт школ и библиотек, в том числе за счёт личных средств депутатов. Достаточно ли этого? Конечно, нет. Прав Вячеслав Викторович, говоря о необходимости разработки комплексных региональных программ. Для этого профильные комитеты облдумы должны больше сообща работать с исполнительной властью региона для решения волнующих жителей вопросов, – подчеркнул Антонов.