Проведение комиссии Саратовской областной Думы по доходам соответствовало закону. Об этом сказал первый зампред областной Думы, председатель данной комиссии Алексей Антонов, комментируя прошедшее закрытое заседание, состоявшееся накануне в областной Думе.

—Странно читать в СМИ заявления депутата Курихина, по поводу которого данная комиссия и собиралась. Заочно его никто не судил, его права не нарушались. Необходимые уведомления в адрес Курихина были направлены — назначена проверка, отправлены телеграммы, заказные письма по всем адресам, указанным в его справке о доходах, по месту жительства, а также через помощников. Так что дата и место проведения заседаний ему были известны — иначе бы он не явился. Не было и никаких переносов места проведения заседания комиссии, о чём свидетельствуют имеющиеся копии направленных ему уведомлений. Сергею Курихину дали право предоставить письменные объяснения, о чём он просил, ознакомили с ними членов комиссии. При этом во время заседания он вёл себя некорректно, юлил, позиционируя себя «поборником чистоты», затягивал работу комиссии, вводил членов комиссии в заблуждение, постоянно пытался их провоцировать.

Также считаю необходимым пояснить, что протокол заседания не является стенограммой, за 14 лет работы в законодательном органе власти Сергей Георгиевич так этого и не усвоил? Нужно лучше разбираться в том, чем занимаешься.

В рамках закона комиссия собрала информацию по запросам от различных ведомств. Согласно закону, они подписываются и направляются Председателем комиссии. Данные сведения также были приобщены к материалам дела. Выслушав все стороны, в том числе и позицию Сергея Георгиевича, и представителя прокуратуры, приглашённого для дачи пояснений, объективно взвесив все приведённые доводы комиссия приняла определённые решения, которые будут озвучены на открытом заседании 22 ноября. А в течении пяти рабочих дней в соответствии с законом оно будет доведено до депутата, — прокомментировал Алексей Антонов.