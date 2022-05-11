Исполняющий обязанности руководителя фракции «Единая Россия», председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам, промышленности и собственности Алексей Антонов оценил профессиональные качества врио главы региона Романа Бусаргина.

— Роман Бусаргин молодой руководитель, но при этом специалист с большим опытом. С ним постоянно взаимодействует фракция «Единая Россия» по формированию бюджета Саратовской области, а также в ходе исполнения федеральных и областных программ.

Им проведена большая работа по теневому сектору занятости (легализация работников) – уход от серых зарплат, как следствие — повышение налоговой базы (впервые за 10 лет завершение 2021 года с профицитным бюджетом). Также Саратовская область вышла на 3 место в ПФО по темпам снижения безработицы.

Все решения принимаются с учётом мнения жителей региона, это является нашим приоритетом. Выражаю уверенность, что работа будет продолжена, — подчеркнул Антонов.